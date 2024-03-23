Adapazarı\'nda tartıştığı annesini bıçaklayan kadın gözaltına alındı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı annesini bıçakla yaralayan 23 yaşındaki kadın gözaltına alındı.
Olay, Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki G.C. ile annesi N.N. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda G.C., annesini bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı anne N.N., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan ve daha sonrasında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheli G.C.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - SAKARYA
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Tokat ve Sivas'ın sınırında bulunan Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi sıfıra inen geçitte tır sürücüleri güçlükle ilerleyebildi. Bazı sürücüler karayollarının yol temizlemesini beklerken bazıları ise zincir takarak ilerledi. Karayolları ekipleri gece boyu kar sıyırma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, ailesi tarafından haber alınamayan bir genç, başından vurulmuş halde tarlada ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Aksaray'da halkın huzur ve güvenliği, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde şok uygulamalar yapan polis ekipleri, durdurulan araçlarda didik didik arama yaptı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, araçları durdurarak sürücüleri ve yolcuları kontrol etti. Uygulamalar gece yarısına kadar devam etti ve sabaha karşı da belirli bölgelerde sürdürüldü.
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