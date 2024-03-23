Adapazarı'nda tartıştığı annesini bıçaklayan kadın gözaltına alındı - Son Dakika
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Adapazarı'nda tartıştığı annesini bıçaklayan kadın gözaltına alındı

Adapazarı\'nda tartıştığı annesini bıçaklayan kadın gözaltına alındı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kadın, tartıştığı annesini bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından kaçan kadın, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

23.03.2024 22:52
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı annesini bıçakla yaralayan 23 yaşındaki kadın gözaltına alındı.

Olay, Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki G.C. ile annesi N.N. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda G.C., annesini bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı anne N.N., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan ve daha sonrasında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheli G.C.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adapazarı'nda tartıştığı annesini bıçaklayan kadın gözaltına alındı - Son Dakika

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