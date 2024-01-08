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Adapazarı'nda 3 Katlı Binanın Son Katı Alev Alev Yandı, 2 Çocuk Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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Adapazarı'nda 3 Katlı Binanın Son Katı Alev Alev Yandı, 2 Çocuk Dumandan Etkilendi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın son katında çıkan yangında, evde bulunan 2 çocuk dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, çocuklar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adapazarı\'nda 3 Katlı Binanın Son Katı Alev Alev Yandı, 2 Çocuk Dumandan Etkilendi
08.01.2024 - 19:34,
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 3 katlı binanın son katı alev alev yandı. Meydana gelen yangında evdeki 2 çocuk dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Tığcılar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber olurken, dairede dumandan etkilenen iki çocuğu da kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında çocuklar hastaneye sevk edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adapazarı'nda 3 Katlı Binanın Son Katı Alev Alev Yandı, 2 Çocuk Dumandan Etkilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adapazarı'nda 3 Katlı Binanın Son Katı Alev Alev Yandı, 2 Çocuk Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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