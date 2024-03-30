Adapazarı\'nda Balkondan Düşen 3 Yaşındaki Çocuk Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde babaannesinin üçüncü katta bulunan evinin balkonundan yere düşmesi neticesinde hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuk, son yolculuğuna uğurlandı.
Acı olay, Yenigün Mahallesi Hasırcılar Caddesi üzerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babaannesinin üçüncü katta bulunan evinin balkonundan yere düşen 3 yaşındaki Hasan Hüseyin Abdullah ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Öte yandan hayatını kaybeden Hasan Hüseyin Abdullah'ın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli Ali Abdullah'ın oğlu ve Genel Sekreterlik personeli Mustafa Abdullah'ın da torunu olduğu öğrenildi. Hastane işlemleri sonrasında cenazesi ailesine teslim edilen çocuk, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yücen'nin de katılımıyla Adapazarı Taşkısığı Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ardından mahalle mezarlığına defnedildi. - SAKARYA
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