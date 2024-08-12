Adapazarı'nda cep telefonunun bataryası patladı

3.Sayfa

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dükkana tamir için getirilen cep telefonunun bataryasının adeta boma gibi patladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, teknik serviste çalışan iş yeri sahibi Baki Bayraktar'ın tamir için bıraktığı cep telefonunun bataryası bir anda bomba gibi patlayarak alev aldı. Patlama sırasında kısa süreli panik yaşanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde telefonun patlaması ve içeride bulunan kişilerin panikle kaçması yer alıyor. - SAKARYA