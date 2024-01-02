Adapazarı\'nda eski kız arkadaşına saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün gece saatlerinde eski kız arkadaşı ile birlikte ağabeyi ve eşinin bulunduğu otomobile kurşun yağdıran saldırgan, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi'nde bulunan Emirsultan Mezarlığı mevkiinde meydana gelmişti. E.E. (25) isimli şahıs, eski kız arkadaşı Gözde İ. (26) ve ağabeyi Alperen İ. (28) ile eşinin içerisinde bulunduğu 41 NS 615 plakalı otomobile kurşun yağdırdı. Toplam 9 merminin isabet ettiği araçta bulunan Gözde İ. ve ağabeyi Alperen İ. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Otomobilin arka koltuğunda oturan Alperen İ.'nin eşi ise yara almadan kurtuldu.

Yaralı şekilde otomobili acil servise sürdü: Saldırgan silah ile yakalandı

İki tarafın mezarlık yakınında randevulaşarak buluştuğu ve yaşanan tartışmanın ardından şüpheli E.E.'nin bölgeden ayrıldığı esnada otomobile kurşun yağdırdığı öğrenildi. Yaşanan olay sonrasında Alperen İ., yaralı şekilde otomobili Yeniket Devlet Hastanesi acil servisine kadar getirip yardım istedi. Yaralanan iki kardeş hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayın ardından kaçan E.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde şüpheli E.E., olayı gerçekleştirdiği silah ile birlikte Karasu ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında şüpheli adliyeye sevk edildi. - SAKARYA