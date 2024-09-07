Güzellik Uzmanına Silahlı Saldırı: Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Güzellik Uzmanına Silahlı Saldırı: Şahıs Tutuklandı

Güzellik Uzmanına Silahlı Saldırı: Şahıs Tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir güzellik uzmanı, sevgilisini başından vurarak ağır yaraladı. Şahıs, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

07.09.2024 21:45
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde güzellik uzmanı sevgilisini başından vurarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı.

Olay, 5 Eylül'de gece saatlerinde Orta Mahalle Kökçü Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezi içerisinde bulunan daireden silah sesi duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, Sehle G. (35) isimli kadını silahla başından vurulmuş şekilde buldu. Ağır yaralanan kadın, yapılan müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Şahıs tutuklandı

İş merkezindeki dairede Sehle G. ile sevgilisi olduğu öğrenilen S.S. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışma esnasında S.S., silah ile Sehle G.'yi başından vurarak olay yerinden kaçtı. Konuya ilişkin inceleme başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin aracını Hendek ilçesinde boş bir şekilde buldu. İncelemelerini genişleten polis ekipleri bu gelişmenin ardından kısa bir süre sonra S.S.'yi Hendek ilçesinde saklandığı yerde olayda kullandığı silah ile birlikte yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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