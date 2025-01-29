Adapazarı\'nda Kürtaj Üzerine Kalp Krizi

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde özel bir tıp merkezinde tedavi esnasında verilen ilacın ardından kalbi duran 26 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetmişti. Evli ve 5 aylık bir çocuğu bulunan kadının, kürtaj için tıp merkezine gittiği öğrenildi.

Acı olay, dün Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir tıp merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkeze giden Ebru Temoçin'in (26) tedavi sırasında verilen ilacın ardından kalbi durdu. Kalbi duran genç kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesine alınan Temoçin, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve bir çocuk annesiymiş

Öte yandan, olaya ilişkin acı bir detay ortaya çıktı. Evli ve 5 aylık bir çocuğu bulunan kadının kürtaj için merkeze gittiği öğrenildi. Talihsiz kadının, kürtaj öncesinde verilen ilacın ardından kalbi durdu. Hayatını kaybeden Temoçin, Karasu Yalı Mahallesi Ulu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğulrlandı. - SAKARYA