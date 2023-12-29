Adapazarı\'nda park halindeki araçların karıştığı kaza: 2 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ikisi park halinde olan 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazayı duyarak olay yerine gelen yaralı sürücünün yakını sinir krizi geçirdi.

Kaza, Mithatpaşa Mahallesi Harmanlık Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Harmanlık Sokak üzerinde ilerleyen 54 AJK 136 plakalı hafif ticari araç ile Mercan Sokak üzerinden Harmanlık Sokak'a çıkmak isteyen 54 HH 848 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Savrulan araçlar, Dispanser Sokak üzerinde park halinde bulunan 54 DY 869 ve 54 SD 104 plakalı otomobillere çarptı. Toplam 4 aracın karıştığı kazada 54 AJK 136 plakalı hafif ticari araç ile 54 HH 848 plakalı otomobilin sürücüleri S.A. ve M.A. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, henüz plakası öğrenilmeyen bir kamyonun sebebiyet verdiği iddia edilen kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kazayı duyarak olay yerine gelen yaralının yakını sinir krizleri geçirdi

Kazanın ardından olay yerine gelen 54 AJK 136 plakalı hafif ticari aracın yaralanan sürücüsünün yakını sinir krizleri geçirdi. Bölgedeki vatandaşlar ve polis tarafından sakinleştirilen kadın, daha sonrasında ambulansa alındı.

"Hafif ticari araç çok hızlıydı, yanımızdan geçtikten saniyeler sonra kaza meydana geldi"

Park halindeki 54 DY 869 plakalı otomobilin sürücüsü Doğukan Yerebakan, "Burada fizyoterapiste gelmiştim arkadaşımın yanına. Dükkanın önünde kahve içerken kaza meydana geldi. Ticari aracın benim park halindeki otomobilime çok şiddetli bir şekilde çarptığını gördük. Havaya kaldırıp, yana fırlattı. Bir kamyonun suçlu olduğunu söylüyorlar ama diğer otomobilin ara sokaktan çıkarken, hızla gelen hafif ticari aracın ona çarpması neticesinde kazanın meydana geldiğini de söylüyorlar. İncelemeler sonrasında kazanın nasıl meydana geldiği ortaya çıkacak. Ama hafif ticari aracın çok hızlı olduğunu gördüm. Yanımızdan çok hızlı geçti ve saniyeler sonrasında kaza gerçekleşti. 2 yaralı var, kazaya karışan araçların sahipleri ikisi de hastaneye kaldırıldı" dedi. - SAKARYA