Adapazarı'nda samanlık yangınında binlerce balya kül oldu, 4 kişi etkilendi - Son Dakika
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Adapazarı'nda samanlık yangınında binlerce balya kül oldu, 4 kişi etkilendi

Adapazarı\'nda samanlık yangınında binlerce balya kül oldu, 4 kişi etkilendi
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir evin bahçesindeki samanlıkta çıkan yangında binlerce saman balyası kül oldu. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırılırken, yangın yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde samanlıkta çıkan yangında binlerce saman balyası kül olurken, 4 kişide dumandan etkilendi.

Aşırlar Mahallesi Abay Sokak üzerinde bulunan evin bahçesindeki samanlıkta henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler samanlığın olduğu bölümü tamamen sararken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye delen ekipler, yangını söndürmek için seferber olurken mahalle sakinleri de kendi tankerleriyle yangını söndürme çalışmalarına destek verdi. Meydana gelen yangında dumandan etkilenen 4 kişi, ambulansla olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. Yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları devam ederken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Adapazarı, 3. Sayfa, Sakarya, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adapazarı'nda samanlık yangınında binlerce balya kül oldu, 4 kişi etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adapazarı'nda samanlık yangınında binlerce balya kül oldu, 4 kişi etkilendi - Son Dakika
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