Adapazarı\'nda Tehlikeli SUV Sürücüsü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde SUV tipi aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını hiçe saydı. Trafikte araçların arasından makas atarak ilerleyen sürücünün tehlikeli yolculuğu, araç kamerasına yansıdı.

Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, 06 EGL 757 plakalı Chery marka SUV tipi aracın sürücüsü, trafiğin yoğun olduğu saatlerde diğer araçların arasından hızla geçerek makas attı. Trafik akışının yoğun olduğu bulvarda bir anda şerit değiştiren sürücü hem kendi canını hem de çevredeki diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı. Sürücünün trafikteki tehlikeli hareketleri ise başka bir araçta bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde SUV tipi aracın yoğun trafikte araçların arasından geçerek art arda şerit değiştirdiği yer alıyor.