İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Yemen açıklarında bulunan Aden Körfezi'nde silahlı kişilerce bir kargo gemisinin kaçırıldığını duyurdu.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Ajansından (UKMTO) yapılan açıklamaya göre, silahlı kişiler Yemen'in Balhaf limanının 64 deniz mili güneybatısında yerel saatle 06.30'da bir kargo gemisine çıkarak geminin kontrolünü ele geçirdi. Açıklamada, yetkililerin bilgilendirildiği ve bölgedeki gemilere ihtiyatlı davranmaları yönünde uyarıda bulunulduğu aktarıldı.

Aden Körfezi, Babülmendep Boğazı üzerinden Kızıldeniz'e bağlanıyor ve Asya ile Avrupa arasındaki önemli denizcilik rotası üzerinde bulunuyor. Son aylarda körfezde ve yakın sularda birçok ticari gemi saldırıya uğramış veya kaçırılmıştı.