Adilcevaz'da iş yerine giren yılan ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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Adilcevaz'da iş yerine giren yılan ekipleri harekete geçirdi

Adilcevaz\'da iş yerine giren yılan ekipleri harekete geçirdi
01.07.2026 13:41  Güncelleme: 13:48
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir tarım malzemeleri işletmesine giren yılan, belediye ekipleri tarafından güvenli şekilde yakalanarak doğaya bırakıldı. Olayda yaralanan olmazken, iş yeri sahibi ekiplere teşekkür etti.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde faaliyet gösteren bir tarım malzemeleri satış işletmesine giren yılan, kısa süreli paniğe neden oldu.

İş yeri sahibi Eren Basbay'ın durumu fark etmesi üzerine Adilcevaz Belediyesi ekiplerine haber verildi. İhbarın ardından olay yerine gelen belediye ekipleri, iş yerinde detaylı bir arama çalışması başlattı. Uzun süren titiz çalışmalar sonucunda yılanın bulunduğu yer tespit edilerek güvenli bir şekilde yakalanması sağlandı.

Yakalanan yılan, herhangi bir zarar verilmeden yerleşim alanlarından uzak, doğal yaşamına uygun bir bölgede doğaya bırakıldı. Olay sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, iş yerindeki vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.

İş yeri sahibi Eren Basbay, hızlı ve dikkatli müdahalelerinden dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Belediye yetkilileri ise benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların paniğe kapılmadan ilgili kurumlara haber vermelerinin önemine dikkat çekti. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Adilcevaz'da iş yerine giren yılan ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

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