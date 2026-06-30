Adıyaman Adliyesi'nde Kavga - Son Dakika
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Adıyaman Adliyesi'nde Kavga

Adıyaman Adliyesi\'nde Kavga
30.06.2026 12:17
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Adıyaman Adliyesi önünde iki grup arasında çıkan kavgaya polis biber gazıyla müdahale etti.

Adıyaman Adliyesi önünde iki grup arasında çıkan yumruklu kavgaya polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Adliyesi önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslar bir birine öldüresiye saldırdı. Kavga eden şahıslara polis ekipleri müdahale etti. Polis ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalınca bu defa polis ekipleri biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Biber gazının kullanılması sonrası kavga eden şahıslar kavgayı bıraktı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Adıyaman, Güvenlik, Polis, Kavga, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman Adliyesi'nde Kavga - Son Dakika

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