Adıyaman Belediyesi\'nden Gıda Güvenliği Denetimleri

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki market, fırın ve unlu mamul üretimi yapan işletmelere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Halk sağlığını korumak amacıyla yapılan denetimlerde, 20 adet işletmenin hijyen şartları, ruhsat belgeleri ve ürün etiketleri detaylı şekilde incelendi.

Zabıta ekipleri, özellikle gıda ile doğrudan temas eden personelin kişisel temizliği, bone, eldiven ve önlük kullanımı gibi hususlara dikkat ederek, iş yerlerinin genel hijyen durumunu da titizlikle kontrol etti. Kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı durumlar tespit edilen yerler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirterek, hem vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak hem de işletmelerin yasal mevzuata uygun şekilde faaliyet göstermesini temin etmek amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. - ADIYAMAN