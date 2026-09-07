Adıyaman Besni'de evde yangın çıktı; itfaiye alevleri söndürerek çevreyi korudu
Adıyaman'ın Besni ilçesi Yeni Besni Mahallesi'nde bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede ulaşarak alevlere müdahale etti ve yangını kontrol altına aldı; böylece yangının çevredeki yapılara sıçraması önlendi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere göre yangın, Besni ilçesi Yeni Besni Mahallesi Merinos Taziye Evi mevkiindeki bir evde meydana geldi.
Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının fark edilmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Ekiplerin müdahalesi sayesinde yangının çevredeki yapılara sıçraması önlendi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Adıyaman Besni'de evde yangın çıktı; itfaiye alevleri söndürerek çevreyi korudu - Son Dakika
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