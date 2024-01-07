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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, 10 yıl hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı - Son Dakika
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, 10 yıl hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. F.G. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalanarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Soruşturma ise devam ediyor.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, 10 yıl hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı
07.01.2024 - 14:24,
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan aranması bulunan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan F.G., yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, 10 yıl hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı - Son Dakika


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