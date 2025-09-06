19 yaşındaki genç işe gitmek için evden çıktı, sırra kadem bastı - Son Dakika
19 yaşındaki genç işe gitmek için evden çıktı, sırra kadem bastı

19 yaşındaki genç işe gitmek için evden çıktı, sırra kadem bastı
06.09.2025 13:42
Adıyaman'da 19 yaşındaki Mahmut Ensari Öksüz, 2 gün önce işe gitmek için evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Öksüz ailesi evlatlarının bulunması için yetkililerden yardım isterken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman merkez İndere TOKİ'lerde ailesiyle beraber ikamet eden 19 yaşındaki Mahmut Ensari Öksüz, 2 gün önce sabah saatlerinde işe gitmek için evden ayrıldı. Evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan ve hayatından endişe edilen Mahmut Ensari Öksüz'ün yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

HER YERDE ARANIYOR

Her yerde aranan ve kendisine ulaşılamayan Öksüz'ü görenlerin ve yerini bilenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri istendi. Öksüz ailesi, Mahmut Ensari Öksüz'ün bulunması için yetkililerden yardım istediğini söyledi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

