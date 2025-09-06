Adıyaman merkez İndere TOKİ'lerde ailesiyle beraber ikamet eden 19 yaşındaki Mahmut Ensari Öksüz, 2 gün önce sabah saatlerinde işe gitmek için evden ayrıldı. Evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan ve hayatından endişe edilen Mahmut Ensari Öksüz'ün yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.
Her yerde aranan ve kendisine ulaşılamayan Öksüz'ü görenlerin ve yerini bilenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri istendi. Öksüz ailesi, Mahmut Ensari Öksüz'ün bulunması için yetkililerden yardım istediğini söyledi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › 19 yaşındaki genç işe gitmek için evden çıktı, sırra kadem bastı - Son Dakika
