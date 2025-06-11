Adıyaman\'da 2 Yaşındaki Çocuk Düşerek Ağır Yaralandı

Adıyaman'da 2 yaşındaki bir çocuk, 1 katlı evlerinin terasından düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bir katlı evlerinin terasında bulunan 2 yaşındaki E.B., dengesini kaybederek aşağı düştü.

Olayı gören aile yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuğa olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN