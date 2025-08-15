Adıyaman\'da 200 Hektarlık Yangın Kontrol Altında

Adıyaman'da 200 hektarlık alanda çıkan yangın, hem karadan hem de havadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Atmalı mevkiinde 200 hektarlık alanda yangın meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, TOMA ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yerine 3 adet helikopter de gönderildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Valisi Osman Varol, "200 hektarlık alan zarar gördü. Şu an hem havadan hem de karadan müdahalelerimiz devam ediyor. Yerleşim alanına sıçrama durumu söz konusu değil. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor" diye konuştu.

Hem karadan hem de havadan müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN