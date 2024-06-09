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Adıyaman'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, B.G., idaresindeki 27 AOU 231 plakalı otomobil, S.Ö., idaresindeki 42 APE 584 plakalı otomobil ve Z.Ö., idaresindeki 33 ABP 514 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı eski Valilik Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında otomobilde yolcu olarak bulunan İ.A., isimli kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN