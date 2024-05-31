Adıyaman'da 4 İlkokul Öğrencisi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da 4 İlkokul Öğrencisi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Adıyaman\'da 4 İlkokul Öğrencisi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir okulda okuyan 4 ilköğretim öğrencisi, okula getirdikleri poğaça, cips ve meyve suyunu tükettikten sonra mide bulantısı ve karın ağrısı yaşadı. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen öğrenciler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumları iyi olduğu belirtildi.

31.05.2024 12:50
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Adıyaman'da, ilkokul öğrencisi 4 çocuk, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir okulda okuyan ilköğretim öğrencisi 4 çocuk, okula getirdikleri poğaça, cipsi ve meyve suyunu yiyip içtikten bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı yaşamaya başladı. 4 Öğrencinin zehirlenmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede okula gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da 4 İlkokul Öğrencisi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da 4 İlkokul Öğrencisi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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