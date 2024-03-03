Adıyaman'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman\'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çeşitli suçlardan hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.D., isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, jandarma komutanlığında işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor.

03.03.2024 14:27  Güncelleme: 14:31
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Adıyaman'da, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çeşitli suçlardan hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.D., isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan ve jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

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