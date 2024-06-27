Adıyaman\'da Ağaç Budama İşinde Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Adıyaman'da, bir kişi ağaç budaması yaptığı sırada tahra ile kendini yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan evlerinin bahçesindeki ağacı budayan Mustafa G., tahrayla kendini yaraladı. Elinden yaralanan Mustafa G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN