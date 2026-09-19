Adıyaman'da altyapı çalışmasında doğalgaz borusu patladı, işçiler panikle kaçtı - Son Dakika
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Adıyaman'da altyapı çalışmasında doğalgaz borusu patladı, işçiler panikle kaçtı

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Adıyaman\'da altyapı çalışmasında doğalgaz borusu patladı, işçiler panikle kaçtı
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Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi'nde altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı, işçiler panikle kaçtı. Kaçış anları güvenlik kameralarına yansırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı, bölgeye sevk edilen doğalgaz ekipleri boruda onarım yaptı.

Adıyaman'da altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusunun patlamasıyla paniğe kapılan işçilerin kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi'nde Zom Baba Camii yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Belediyesi ekiplerinin bölgede yürüttüğü altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi.

Patlamanın yaşanmasıyla birlikte çalışma alanında bulunan işçiler büyük panik yaşadı. İşçilerin bir anda olay yerinden uzaklaşarak kaçtığı anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Korku dolu anların yaşandığı olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Patlamanın ardından bölgeye doğalgaz ekipleri sevk edildi. Ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak patlayan boruda onarım çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA
Turgut Reis3. SayfaAdıyamanGüvenlikGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da altyapı çalışmasında doğalgaz borusu patladı, işçiler panikle kaçtı - Son Dakika
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