Adıyaman\'da Alzheimer hastası yaşlı adam dere yatağında ölü bulundu

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Adıyaman'da 37 gündür her yerde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası yaşlı adam dere yatağında ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 37 gün önce Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi Fırat Caddesi'ndeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 5 çocuk babası Halit Bozkurt'un (73) bulunması için hem yakınları hem de güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatılmıştı.

Jandarma ekipleri ile polis ekipleri tarafından her yerde aranan Halit Bozkurt'un cansız bedenine, Adıyaman'ın Kömür beldesinin Bahçelievler Mahallesi yakınlarında yer alan bir dere yatağında ot toplamak isteyen kadınlar tarafından denk gelindi. Cesetle karşılaşan kadınlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kömür Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak çalışmalar yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Halit Bozkurt'un cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Halit Bozkurt'un kesin ölüm nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN