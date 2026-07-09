Adıyaman\'da Anız Yangını: Hayvanlar Telef Oldu

Adıyaman'da gece saatlerinde meydana gelen anız yangının bahçeye sıçraması sonrası bir çok hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi İmam-ı Azam Cami yakınlarında bulunan otluk alanda yangın çıkmış ve yangın civarda bulunan bahçelere sıçramıştı. Gece saatlerinde yaşanan yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek yapılan müdahaleler sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Meydana gelen olayın sabah saatlerinde yangında birçok ağaç ve bahçede bulunan tavuk, horoz gibi bir çok hayvanın yanarak telef olduğu ortaya çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için araştırmaların devam ettiği öğrenildi. - ADIYAMAN