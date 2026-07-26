Adıyaman\'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Adıyaman'da, çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Beşpınar Mesire Alanı yakınlarında anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine jandarma ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken jandarma ekipleri ise güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin erken müdahaleleri sayesinde yangın çevrede bulunan ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.