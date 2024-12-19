Adıyaman\'da Anne-Oğul Kavgasına Polis Müdahalesi

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Adıyaman'da anne oğul arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale ederek son verdi.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde anne ile oğlu arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma yerini kısa sürede kavgaya bırakırken kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle kavga son bulurken olayda yaralanan ya da ölen kimse olmadı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN