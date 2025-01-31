Adıyaman\'da Aranan İki Şahıs Yakalandı

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Adıyaman'da, çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından çeşitli suçlardan 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. isimli şahıs ile yine çeşitli suçlardan aranması bulunan ve 12 yıl 6 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 2 şahıs sevk edildikleri Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN