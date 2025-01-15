Adıyaman\'da Bağ Evlerine İzin Yok

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Adıyaman'da birinci sınıf tarım arazilerine yapılması planlanan bağ evleri için tel örgülerle hazırlanan bölmeler, İl Genel Meclisi tarafından söktürüldü.

Adıyaman merkeze bağlı Hacı Halil Köyü yakınlarında bulunan 105 dönümlük birinci sınıf tarım arazilerinde yapılması planlanan bağ evlerinin yapımı için tel örgülerle bölmeler yapıldı. Tel örgülerle yapılan bölmelerin fark edilmesi üzerine İl Genel Meclisi tarafından çitlerin yıkılması kararı alındı. Sabahın erken saatlerde Adıyaman İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma yapıldı. Jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından iş makineleri tarafından 105 dönümlük arazinin çevresine gerdirilen tel örgüler ve bunlara ait demirler tek tek yıktırıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler olay yerinden ayrılırken tarım arazilerinde bağ evi yapımına hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği vurgulandı. - ADIYAMAN