Adıyaman\'da Bahçecik Mahallesi\'nde bıçaklı şakalaşma: 18 yaşındaki genç bacağından yaralandı, hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da, iki arkadaş arasındaki bıçaklı şakalaşma hastanede bitti.

Edinilen bilgilere göre, Bahçecik Mahallesi'nde, arkadaşıyla arasındaki bıçaklı şakalaşma esnasında Halil Ş. (18) bacağından yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.