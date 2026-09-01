Adıyaman'da Bahçecik Mahallesi'nde bıçaklı şakalaşma: 18 yaşındaki genç bacağından yaralandı, hastaneye kaldırıldı
Adıyaman'ın Bahçecik Mahallesi'nde iki arkadaş arasındaki bıçaklı şakalaşma sırasında 18 yaşındaki Halil Ş. bacağından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından genç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da, iki arkadaş arasındaki bıçaklı şakalaşma hastanede bitti.
Edinilen bilgilere göre, Bahçecik Mahallesi'nde, arkadaşıyla arasındaki bıçaklı şakalaşma esnasında Halil Ş. (18) bacağından yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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