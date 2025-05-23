Adıyaman\'da Baygın Şahıslar Kurtarıldı

Adıyaman'da araç içerisinde baygın halde bulunan iki şahıs, ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez 819 Sokak içerisinde devriye görevi yapan mahalle ve çarşı bekçileri bir otomobil içerisinde 2 şahsın baygın halde olduğunu fark etti. Durum üzerine olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler her iki şahsın aşırı derecede alkollü olduğunu belirledi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şahıslar, hastaneye gitmeyi reddetti. Şahıslar daha sonra olay yerine çağrılan yakınlarının aracına bindirilerek bölgeden götürüldü. - ADIYAMAN