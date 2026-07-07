Adıyaman\'da Beton Mikserinin Devrilmesi: 1 Yaralı

Adıyaman'da, kontrolden çıkan beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim Halil C. (33) idaresindeki 02 AFE 386 plakalı beton mikseri, Adıyaman- Kahta kara yolu Beşpınar Mesire alanı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Şarampole devrilen aracın sürücüsü İbrahim Halil C. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan İbrahim Halil C'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN