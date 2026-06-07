Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Kanal Boyu Parkında iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgada H.Y.Ç. (19) göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3. Sayfa › Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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