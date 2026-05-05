Adıyaman\'da Bıçaklı Kavga

Adıyaman'da, iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Müze Müdürlüğü yakınlarında iki şahıs arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgayı fark eden vatandaşlar duruma müdahale etti. Yapılan müdahaleler sonucunda kavga eden şahıslar ayırıldı. Şahıslar daha sonra olay yerinden uzaklaştırıldı. - ADIYAMAN