Adıyaman\'da bir binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

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Adıyaman'da, bir binanın çatı kısmında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatı kısmında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yükselen duman ve alevleri fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda çatıda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN