Adıyaman'da bir haftada 43 şüpheli yakalandı, 9'u tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da bir haftada 43 şüpheli yakalandı, 9'u tutuklandı

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Adıyaman\'da bir haftada 43 şüpheli yakalandı, 9\'u tutuklandı
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Adıyaman'da son 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheli yakalandı, 9'u tutuklandı. Narkotik çalışmalarda 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 4'ü tutuklandı ve 92,88 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adıyaman'da son 1 hafta içerisinde kent genelinde çeşitli suçlardan aranan ve uyuşturucu suçlarına karıştığı belirlenen toplam 43 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde çalışmalar gerçekleştirildi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda, 5'i hırsızlık suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 43 şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ise 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan 4 şüpheli tutuklandı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 92,88 gram çeşitli uyuşturucu madde ile 8 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaNarkotikAdıyamanGüncelSon Dakika

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