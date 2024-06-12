Adıyaman'da Bisiklet ile Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Nurettin Soykan Caddesi üzerinde İskender Ö., idaresindeki 02 ACB 246 plakalı otomobil ile Osman T.K., idaresindeki bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN