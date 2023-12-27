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Adıyaman'da çamaşır makinesi yangını - Son Dakika
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Adıyaman'da çamaşır makinesi yangını

Adıyaman'da bir evin mutfak kısmındaki çamaşır makinesi alev alarak yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman\'da çamaşır makinesi yangını
27.12.2023 - 10:46,
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Adıyaman'da, çamaşır makinesinden kaynaklı çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Malazgirt Mahallesi 2214 Sokak içerisinde bulunan Ali Hamdani'nin evinin mutfak kısmındaki çamaşır makinesi alev alarak yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın ve yükselen dumanlardan dolu korku ve panik yaşandı. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangın da ikamette maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da çamaşır makinesi yangını - Son Dakika


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