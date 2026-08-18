Adıyaman'da Çamaşır Makinesinden Yangın - Son Dakika
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Adıyaman'da Çamaşır Makinesinden Yangın

Adıyaman\'da Çamaşır Makinesinden Yangın
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Fatih Mahallesi'nde çamaşır makinesi yangın çıkardı, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Adıyaman'da bir evde çamaşır makinesinin elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, Fatih Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir evde çıktı. İddiaya göre çamaşır makinesinin elektrik aksamında başlayan yangın nedeniyle ev sakinleri panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle çamaşır makinesi kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, İtfaiye, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Çamaşır Makinesinden Yangın - Son Dakika

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