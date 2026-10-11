Adıyaman'da çarpışan hafif ticari araç ters döndü, 3'ü ağır 7 yaralı var - Son Dakika
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Adıyaman'da çarpışan hafif ticari araç ters döndü, 3'ü ağır 7 yaralı var

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Adıyaman\'da çarpışan hafif ticari araç ters döndü, 3\'ü ağır 7 yaralı var
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Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Urfa Yol Ayrımı Kavşağı'nda otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, hafif ticari araç ters döndü, 7 kişi yaralandı. Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, 3 ağır yaralının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa G., idaresindeki 52 HT 501 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 44 AGB 361 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Urfa Yol Ayrımı Kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç ters döndü. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mustafa G., ile otomobilde bulunan Onur G., Sedat G., Yağmur G., Ömer Asaf G., Alya Nur G., ve Meryem V., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan toplam 7 yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Yağmur G. (22), Alyanur G. (7 Aylık) ve Meryem V'nin 18), sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Adıyaman Eğitim ve Araştırma HastanesiŞanlıurfa3. SayfaAdıyamanGüncelSon Dakika

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