Adıyaman\'da çarpışan hafif ticari araç ters döndü, 3\'ü ağır 7 yaralı var

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa G., idaresindeki 52 HT 501 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 44 AGB 361 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Urfa Yol Ayrımı Kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç ters döndü. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mustafa G., ile otomobilde bulunan Onur G., Sedat G., Yağmur G., Ömer Asaf G., Alya Nur G., ve Meryem V., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan toplam 7 yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Yağmur G. (22), Alyanur G. (7 Aylık) ve Meryem V'nin 18), sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.