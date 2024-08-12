Adıyaman\'da çıkan yangında 45 arı kovanı zarar gördü

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otluk alanda çıkan yangında 45 arı kovanı zarar gördü.

Edilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yeni Sanayi Sitesi arkasında bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında 45 adet arı kovanı zarar görerek binlerce arı telef oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN