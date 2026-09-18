Adıyaman'da çok sayıda ilaç içen kişi fenalaşarak hastanede tedavi altına alındı - Son Dakika
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Adıyaman'da çok sayıda ilaç içen kişi fenalaşarak hastanede tedavi altına alındı

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Adıyaman\'da çok sayıda ilaç içen kişi fenalaşarak hastanede tedavi altına alındı
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Adıyaman'da çok sayıda ilaç içen bir kişi fenalaşınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kişi tedavi altına alındı.

Adıyaman'da, bir kişi çok sayıda ilaçlarla fenalaşarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Yunus Emre Mahallesi 29161 Sokak'ta meydana geldi. K.A., isimli bir şahıs, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çok sayıda ilaç içtikten sonra fenalaştı. Kendini iyi hissetmeye şahıs 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından K.A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi3. SayfaAdıyamanGüvenlikOlaySon Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da çok sayıda ilaç içen kişi fenalaşarak hastanede tedavi altına alındı - Son Dakika
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