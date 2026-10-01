Adıyaman\'da DEAŞ operasyonunda 5 Irak uyruklu şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda 5 Irak uyruklu şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda Irak uyruklu 5 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden tutuklananlar cezaevine gönderildi.
Adıyaman'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 5 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (DEAŞ)" suçundan operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında R.K.Q.B., W.K.Q.B., R.H.K.B., N.T.H.M. ve M.A., N.T.G., isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıslardan, R.K.Q.B., W.K.Q.B., R.H.K.B., N.T.H.M. ve M.A., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken N.T.G. ise ifadesinin alınmasının ardından cumhuriyet savcılığınca serbest bırakıldı. Tutuklanan şahıslar tamamlanan işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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