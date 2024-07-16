Adıyaman'da Depremzedeye Ait Ev Eşyaları Çalındı - Son Dakika
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Adıyaman'da Depremzedeye Ait Ev Eşyaları Çalındı

Adıyaman\'da Depremzedeye Ait Ev Eşyaları Çalındı

Adıyaman merkezinde bir depremzedeye ait ev eşyaları, kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar tarafından çalındı. Durumu fark eden depremzede, polis ekiplerine bildirdi. Polis, malzemelerin bulunması ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

16.07.2024 11:44
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Adıyaman'da bir depremzedeye ait depoda bulunan ev eşyaları kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunur Emre Mahallesi, Köy Hizmetleri Kavşağı yakınlarında bir depo içerisinde bulunan N.D. isimli depremzedeye ait ev eşyaları kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra malzemelerinin çalındığını fark eden N.D. durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri depoda ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri çalınan malzemelerin bulunması ve olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Depremzedeye Ait Ev Eşyaları Çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Depremzedeye Ait Ev Eşyaları Çalındı - Son Dakika
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