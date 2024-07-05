Adıyaman\'da Dilencilere Yönelik Denetimler Sıklaştırıldı

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Adıyaman'da, zabıta ekiplerince dilencilere yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para dilenen dilencilere karşı denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimler çerçevesinde 4 dilenci şahıs yakalandı. Zabıta ekiplerince zabıta karakoluna getirilen dilencilerin her birine 977 TL'den toplam 3 bin 908 TL para cezası uygulandı. Zabıta ekipleri aynı zamanda dilenciler üzerinde ele geçirilen paralara da tutanak karşılığında el konuydu. - ADIYAMAN