Adıyaman\'da Direğe Çarpan Araçta 5 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin direğe çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ali Ö. (18) idaresindeki 02 BC 280 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Mehmet Ali Ö. ile otomobilde bulunan Ronya Ö. (18), Zübeyde Y. (19), Mehmet T. (18), Mustafa O. (17), yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN