Adıyaman'da Doğa Koruma Etkinliği - Son Dakika
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Adıyaman'da Doğa Koruma Etkinliği

Adıyaman\'da Doğa Koruma Etkinliği

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iş birliğiyle Adıyaman'da çevre etkinliği düzenlendi.

20.10.2024 15:09
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle, Adıyaman'da doğayı koruma ve çevre bilincini artırma amacıyla 'Ormanlar için el ele' etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlik, Ali Dağı Mesire Alanı'nda çevre temizliği faaliyeti ile başladı.

Etkinliğin ana hedefi, gençlerin çevreye duyarlılığını artırarak sürdürülebilir bir çevre bilinci oluşturmak ve orman yangınlarını önlemeye yönelik farkındalık oluşturmak oldu.

Katılımcılar geri dönüştürülemeyen atıkları toplayarak doğayı arındırdı. Orman yangınlarını önlemek ve geri dönüştürülemeyen atıkları toplayıp doğadan arındırmak için bir araya gelinen etkinliğe, Adıyaman Vali Yardımcılarından Uğur Kapar ile Mehmet Tığlı, Adıyaman Orman İşletme Müdürü Murat Tuncer, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ayhan Tekin ve spor şube müdürleri, sporcular, yurt öğrencileri, gönüllü gençler, antrenörler, ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, bu anlamlı etkinliğin gençlerin çevre bilincini güçlendirmeyi ve sürdürülebilir çevre anlayışını toplumun geniş kesimlerine yaymayı amaçladığını belirtti.

Müdür Keleş, "Ormanların korunması ve doğaya zarar veren atıkların bertaraf edilmesiyle ekosisteme katkı sağlıyoruz. Bu çalışmalar, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına önemli adımlardır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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