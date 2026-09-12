Adıyaman'da doğal gaz sızıntısından çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Adıyaman'da doğal gaz sızıntısından çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Adıyaman\'da doğal gaz sızıntısından çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
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Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'ndeki bir evde doğal gaz sızıntısı nedeniyle çıktığı değerlendirilen yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edilen kişilerin ardından ekipler yangının çıkış nedenine yönelik inceleme başlattı.

Adıyaman'da bir evde doğal gaz sızıntısı nedeniyle çıktığı değerlendirilen yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi 3014 sokakta bulunan bir evde doğal gaz sızıntısı nedeniyle yangın çıktı. Yangının elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirildi. Evden yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve doğal gaz acil müdahale ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ayakta tedavi edildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İnceleme, Adıyaman, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da doğal gaz sızıntısından çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da doğal gaz sızıntısından çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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