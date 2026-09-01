Adıyaman'da düzenlenen güvenlik operasyonlarında aranan 51 kişi yakalandı, 20'si tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da düzenlenen güvenlik operasyonlarında aranan 51 kişi yakalandı, 20'si tutuklandı

Adıyaman\'da düzenlenen güvenlik operasyonlarında aranan 51 kişi yakalandı, 20\'si tutuklandı
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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve suçun önlenmesine yönelik il genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı. Şüphelilerden 20'si tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda ise 29 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 16 adet sentetik ecza hapı ve 151,96 gram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adıyaman'da vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı. Şüphelilerden 20'si tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanması, suç işleme potansiyeli bulunan kişilerin caydırılması ve suçların önlenmesine yönelik il genelinde çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında, 5'i hırsızlık suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 51 kişi yakalandı. Şüpheliler hakkında yasal işlem yapılırken, 20 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumlarına gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yürütülen çalışmalarda ise 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Operasyonlarda, 16 adet sentetik ecza hapı, 151,96 gram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, 3. Sayfa, Adıyaman, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da düzenlenen güvenlik operasyonlarında aranan 51 kişi yakalandı, 20'si tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da düzenlenen güvenlik operasyonlarında aranan 51 kişi yakalandı, 20'si tutuklandı - Son Dakika
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